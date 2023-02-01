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الجزائر

وزير العدل يعزي في وفاة المحامي جمال الدين شاوي

الشروق أونلاين
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وزير العدل يعزي في وفاة المحامي جمال الدين شاوي
الأرشيف
المحامي الراحل جمال الدين شاوي

قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، تعازيه في وفاة المحامي والرئيس السابق لبلدية السبت في ولاية سكيكدة شاوي جمال الدين.   

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لوزارة  العدل عبر فيسبوك أنه على إثر ورود خبر وفاة المغفور له بإذن الله، الأستاذ المحامي المرحوم جمال الدين شاوي، بعث عبد الرّشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام برسائل تعزية إلى عائلة الفقيد.

وأضاف البيان أن الوزير طبي بعث تعازيه أيضا إلى الأستاذ بوريو الطاهر نقيب منظمة المحامين لناحية قسنطينة والأستاذ طايري إبراهيم رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، متضرعا فيها إلى الله أن يكرم مثوى الفقيد ويطيّب ثراه، وأن يتغمّد روحه الطاهرة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

وللإشارة فقد أوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء سكيكدة الثلاثاء، بأن قتل المحامي والرئيس السابق لبلدية السبت في ولاية سكيكدة شاوي جمال الدين تم عن طريق طلقة نارية في الرأس، حيث عُثر على جثته يوم 30 جانفي، بجانب الطريق السيّار بقرية التوميات.

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