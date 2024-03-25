وزير العدل يكشف حجم الإعتداءات على قوات الأمن أثناء أداء مهامها

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن حجم الإعتداءات الكبيرة والخطيرة التي تتعرض لها مصالح الأمن، خلال تأدية مهامها، والحفاظ على الأمن العام.

وخلال عرضه نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، أمام أعضاء مجلس الأمة، اليوم الإثنين، أكد وزير العدل، على معالجة الجهات القضائية لـ 1998 قضية إعتداء قامت بها عصابات الأحياء ضد مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2022.

وفي سنة 2023، تمّ تسجيل 1840 قضية إعتداء على مصالح الأمن، وخلال الشهرين الأولين من السنة الجارية 2024، عالجت الجهات القضائية 220 حالة إعتداء.

وأكد عبد الرشيد طبي، أن هذه الإعتداءات تصل إلى حدّ القتل العمدي وبتر الأعضاء واقتحام مقرات الأسلاك الأمنية بالأسلحة البيضاء.

وفي هذا الاطار، قال وزير العدل، بأن نص القانون الجديد المقدّم أمام أعضاء مجلس الأمة، “يتضمن إدراج قسم خاص بالإهانة والتعدي على أسلاك القوة العمومية ومقرات القوات الأمنية أثناء أداء مهامها وتشديد العقوبات المقرر لها”.