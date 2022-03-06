نحو توقيع مذكرة تفاهم مكمّلة لاتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر والسعودية

يجري وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، زيارة إلى السعودية. أيام 6،7 و8 مارس الجاري، بدعوة من النائب العام للمملكة سعود بن عبد الله المعجب.

وحسب بيان لوزارة العدل، تهدف هذه الزيارة إلى “بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين. والتوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون القضائي بين الجزائر والرياض”.

وأشار بيان الوزارة، إلى أنّ مذكرة التفاهم المذكورة ستكون “مكمّلة للإطار الاتفاقي بين البلدين. وبالأخصّ اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983، واتفاقية تسليم المجرمين والمحكوم عليهم لسنة 2013”.

وسيلتقي الوزير طبّي في خلال زيارته إلى السعودية، مع نظيره وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، يضيف ذات البيان.