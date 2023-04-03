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وزير العمل: آلية تنسيق لتعزيز التكفل بانشغالات الشباب

الشروق أونلاين
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وزير العمل: آلية تنسيق لتعزيز التكفل بانشغالات الشباب
ح.م
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، الاثنين بالجزائر العاصمة، عن وضع آلية تنسيق رقمية بين قطاعه والمجلس الأعلى للشباب لتعزيز التكفل بانشغالات هذه الفئة، لاسيما تلك المتعلقة بمجال التشغيل.

وأوضح بن طالب في تصريح للصحافة عقب لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن هذه الآلية من شأنها إقامة روابط للتنسيق بين الجانبين بهدف تعزيز التكفل بانشغالات الشباب، لاسيما في مجال التشغيل.

وفي هذا السياق، أشار الوزير الى أن هذه الآلية ستسمح بتوفير معطيات حول التدابير التي وضعتها الدولة في مجال ترقية التشغيل.

بدوره، أوضح حيداوي أن هذا اللقاء يندرج في اطار سلسلة اللقاءات التي برمجها المجلس مع مختلف القطاعات المعنية بمجال الشباب بغية الاطلاع -كما قال- على “جهود الدولة في مجال التكفل بمختلف المجالات المرتبطة بهذه الفئة من المجتمع”.

واعتبر ذات المتحدث أن آلية التنسيق الرقمية التي سيتم إطلاقها ستساهم في تحسين نوعية التكفل بانشغالات الشباب وتسهيل حصول المجلس الأعلى للشباب على مختلف المعطيات في هذا المجال.

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