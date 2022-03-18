وزير العمل: الإدماج النهائي لجميع المعنيين في أجل أقصاه نهاية 2023

أحصى 300 ألف مرشح للاستفادة من منحة البطالة..

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، الخميس، أن الحكومة عازمة على استكمال عملية إدماج المنتسبين لجهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات إلى غاية الإدماج النهائي لجميع المعنيين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023.

وفي رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول الإدماج المهني، في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح الوزير أن “الحكومة عازمة على استكمال عملية إدماج منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي إلى غاية الادماج النهائي لجميع المعنيين بهذا الجهاز في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023 ودون تمييز بين القطاعين العام والخاص”.

وفي السياق، كشف الوزير أنه “سيتم قريبا تنصيب لجنة وطنية حول هذا الملف تجمع ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية لوضع الرزنامة المتعلقة بإتمام إدماج هؤلاء المعنيين خلال السنة 2022-2023”.

وعلى صعيد آخر، وبخصوص ملف منحة البطالة، كشف الوزير أنه إلى غاية الأربعاء الماضي، تم تسجيل أزيد من 300 ألف طلب تتوفر فيه الشروط للاستفادة من المنحة، مذكرا بأن صب هذه المنحة للمستفيدين “سيكون يوم 28 مارس الجاري”.

وفي رده على سؤال حول مسألة عدم التصريح بالعمال، أكد الوزير أنه، إلى جانب الحملات التحسيسية، تم وضع “استراتيجية وطنية شاملة للمراقبة لضمان فعالية ومردودية أكبر في مجال مكافحة العمل غير الرسمي بتكثيف عدد المراقبين في مجال الضمان الاجتماعي منذ سنة 2017 وتنظيم زيارات مراقبة، علاوة على إطلاق نظام الرقمنة الذي سمح بوضع خدمة التصريح بالعمال عن بعد وكذا تدعيم عملية التصريح ببوابات إلكترونية”.

وبخصوص التشغيل في ولايات الجنوب، أكد الوزير على إعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء الجنوب عند توفر التخصصات والمؤهلات المطلوبة مع ضمان تسيير “شفاف وصارم” لسوق العمل.

وفي رده على انشغال آخر حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية، اعتبر شرفة أن اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية يتم أساسا في حالة “عدم توفر بعض المؤهلات على مستوى سوق الشغل الوطنية”.