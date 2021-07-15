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الجزائر

وزير العمل في أول تصريح حول عملية إدماج عمال ما قبل التشغيل

الشروق أونلاين
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وزير العمل في أول تصريح حول عملية إدماج عمال ما قبل التشغيل

أكد وزير العمل في أول تصريح له بخصوص عمليات إدماج عمال ما قبل التشغيل إن العملية تستلزم اعتماد إجراءات استثنائية في إطار مقاربة تستدعي تدخل كل القطاعات المعنية  

وجاء في بيان وزارة العمل “ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد عبد الرحمان لحفاية اليوم الخميس 15 جويلية 2021 اجتماعا للجنة المركزية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات”.

وأكد عبد الرحمان لحفاية في كلمة ألقاها بالمناسبة أن تجسيد الإلتزام الحكومي بإدماج الشباب لن يتأتى بالأطر والإجراءات التقليدية بل يستدعي اعتماد الإجراءات الإستثنائية التي تفرضها طبيعة العملية في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات المعنية.

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