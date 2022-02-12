وزير العمل في مواجهة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية

يعرض مشروع قانون ممارسة الحق النقابي

ينزل هذا الاثنين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، ضيفا على المجلس الشعبي الوطني، وبالضبط على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، من أجل عرض ومناقشة مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90/ 14، المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي.

ويعتبر قانون 90/ 14 من أقدم القوانين التي صمدت في وجه التعديل والمراجعة، إذ مضى على تشريعه 32 سنة كاملة، وهو من القوانين التي جاء بها الانفتاح السياسي الذي باشرته البلاد في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، ويعتبر تجسيدا لأحد الحقوق التي يكفلها الدستور، ومظهرا من مظاهر الممارسة الديمقراطية.

ويعرض الوزير شرفة على أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، مشروع القانون الجديد وفق الإحالة التي وصل بها إلى الغرفة السفلى قبل أسابيع، كما يجيب على الأسئلة التي ستوجّه إليه من قبل النواب أعضاء اللجنة المختصة، باعتبارها الجهة المعنية بالإحالة، وفق ما صرح به رئيس لجنة الصحة، النائب علي ربيج لـ”الشروق”.

وقبل أن يتوجه الوزير إلى مبنى زيغود يوسف، كانت وزارة العمل قد وجهت نسخا من مشروع القانون إلى النقابات المعتمدة، وطلبت منها تقديم ملاحظات واقترحات بشأن المشروع، على أمل الأخذ بها قبل مناقشته من قبل النواب والمصادقة عليه في جلسة علنية.

ووفق رئيس لجنة الصحة، فإن هناك من النقابات ما تواصلت معهم وزارة العمل ومنها ما لم يتم الاتصال بها، ومن ثم فالصنف الثاني من النقابات لم يتمكن من إبداء رأيه في المشروع، وهو ما جعل هذه النقابات تلجأ إلى لجنة الصحة من أجل تسجيل انشغالها، على أمل إيصال ملاحظاتها أو إدراج تعديلات على مشروع القانون بالتنسيق مع اللجنة المختصة، باعتبارها تملك صلاحيات التعديل والحذف، وفق ما ينص عليه القانون.

ومعلوم أن أي مشروع قانون يمكن أن يكون محل تعديل أو حذف على مستوى اللجنة، التي من صلاحياتها إعداد المشروع التمهيدي للقانون قيد التعديل، قبل أن يحال إلى الجلسة العلنية، التي تشهد بدورها حذف أو تعديل أو إضافة للمشروع، من قبل عموم النواب بما فيهم الذين ليسوا أعضاء في اللجنة المختصة.

ويؤكد رئيس اللجنة أنه تواصل معه عدد من مسؤولي النقابات التي لم تتواصل معها وزارة العمل والتشغيل، من أجل استقبال ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن المشروع يوم الأحد وفق ما هو مقرر، وذلك بهدف نقل تلك الانشغالات إلى الوزير شرفة هذا الاثنين.