وزير العمل: هذا عدد المستفيدين من منحة البطالة وتوزيع تواريخ صبها

اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، الثلاثاء، الزيادات التي استفاد منها قرابة ثلاثة ملايين متقاعد بالاستثنائية، مشيرا إلى استفادة مليون و900 ألف شخص من منحة البطالة، هو مكسب كبير ويدخل في اطار توجه السلطات العمومية لصون كرامة المواطن، كما أعلن حرص مصالحه على رقمنة القطاع لا سيما على مستوى الصناديق .

وكشف بن طالب خلال الزيارة الميدانية التي قادته الى ولاية تيبازة ، عن تخصيص مبلغ 148 مليار دينار موجه للزيادات الاستثنائية الاخيرة التي استفاد منها 2 مليون و900 ألف متقاعد، في إطار توجه السلطات العمومية لتحسين ظروف هذه الفئة، كما اعتبر الوزير استفادة 1 مليون و900 ألف شخص من منحة البطالة بالعدد الهام والمكسب لتحقيق وصون كرامة المواطن وتجسيدها ميدانيا .

وأوضح الوزير بخصوص صب منحة البطالة، أن المستفيدين منها عليهم النظر إلى آخر رقم تسلسلي لمعرفة تاريخ الحصول على منحهم، فالحاملين للأرقام 0 ،1 ،2 ،3 تصب منحهم بتاريخ 26 من كل شهر، وبالنسبة لحاملي الأرقام 4،5 ،6 تصب منحهم في اليوم الموالي أي يوم 27 من كل شهر، فيما تصب منح حاملي الأرقام 7، 8، 9 يوم 28 من كل شهر وتأتي هذه الاجراءات حسب الوزير بغرض تخفيف الضغط على مراكز البريد من وتسهيل عملية السحب للمستفيدين من المنحة في ظروف حسنة.

وبخصوص رقمنة القطاع، أكد الوزير حرصه مصالحه على رقمنه القطاع وخصوصا على مستوى الصناديق التابعة له، مشيرا الى أن ما يفوق 20 خدمة رقمية على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء لوحده يتم التعامل فيها بالرقمنة، كما أشاد بالعيادة الجراحية القلبية للأطفال ببواسماعيل التي قال إنها تتوفر على تجهيزات متطورة بمواصفات عالمية، وأن المواعيد بها اصبحت تتم عن طريق الرقمنة للتخفيف على المرضى مشقة التنقل، وما على المريض الا الدخول إلى المنصة الرقمية للعيادة لحجز موعده.