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الجزائر

وزير العمل يتحدث عن عروض التوظيف

الشروق أونلاين
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وزير العمل يتحدث عن عروض التوظيف

 أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، على تسجيل إرتفاع ملحوظ في عروض العمل خلال الثلاثي الاول من سنة 2024، مقارنة بالسنة الفارطة.

وفي تصريح له، خلال زيارة قادته إلى ولاية سطيف، أمس الخميس، كشف بن طالب، عن ارتفاع عروض العمل في الجزائر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بنسبة بلغت 35% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في حين ارتفعت نسبة التنصيبات بــ 43 % خلال نفس الفترة، مقارنة بالتي قبلها.

وأوضح بن طالب، في حديثه لوسائل الإعلام، أن الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد، سمحت برفع نسبة تحصيل اشتراكات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الاجراء، بنسبة 14,10  % خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، مما يسمح، وفق تعبير الوزير، بضمان تغطية اجتماعية ناجعة للمواطنين.

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