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الجزائر
يتضمّن رفع الحدّ الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 20 ألف دينار

وزير العمل يعرض مشروع تعديل قانون التقاعد

الشروق أونلاين
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وزير العمل يعرض مشروع تعديل قانون التقاعد
ح.م
جانب من عرض مشروع تعديل قانون التقاعد

قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب يوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع تعديل قانون التقاعد، الذي يتضمّن رفع الحدّ الأدنى لمعاشات المتقاعدين.

وستساوي معاشات التقاعد الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجب هذا التعادل، حسب ما أكده الوزير بن طالب، في عرضه لمشروع التعديل أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل.

كما يؤسس المشروع منحة التقاعد لصالح العمال البالغين 60 سنة على الأقل، من الذين لا يستوفون شرط مدة العمل. على أن يثبتوا 5 سنوات أو 20 ثلاثيا من العمل.

ولا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن 75 بالمئة من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، المحدّد بـ20 ألف دينار.

ويأتي مشروع هذا النصّ، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 25 ديسمبر 2022، بتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.

وقد رُفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر إلى 20.000 دينار، بموجب مرسوم وقّعه رئيس الجمهورية في أفريل 2021. ليكون ساريا بداية من جوان 2020.

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