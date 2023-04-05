وزير العمل يعرض مشروع قانون الحقّ في الإضراب

أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب يوم الأربعاء، عرضا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حقّ الإضراب.

وحسب بيان للوزارة، فقد أوضح بن طالب في مداخلته، أن مشروع هذا القانون، يأتي استكمالا لبناء وتوطيد المنظومة القانونية الوطنية في مجال العمل.

ويكرّس مشروع القانون أحكام دستور سنة 2020. وهو يهدف إلى ترقية وتعزيز الحوار الاجتماعي ومختلف آليات التسوية الودية، للنزاعات الجماعية للعمل، يوضيف الوزير.

كما جاء المشروع لتوفير “آليات فعالة لإيجاد توازن بين حق الإضراب والحقوق الأخرى. كاستمرارية الخدمة العمومية، وحرية المقاولة، وحرية العمل”.

وأكد الوزير في هذا الصدد أن مشروع هذا القانون “يصبو كذلك إلى الحفاظ على مناصب الشغل، وديمومة الآلة الإنتاجية. دون المساس بالحق الجماعي في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال”.