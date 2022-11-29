وزير العمل يكشف حصيلة الإدماج عام 2022

كشف وزير العمل يوسف شرفة، الثلاثاء، عن حصيلة الإدماج بمختلف القطاعات خلال سنة 2022، والتكلفة المالية المتربة عنها.

وجاء هذا خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وفي رده على أسئلة النواب، أكد شرفة أنه قد تم خلال هذه السنة ادماج أكثر من 600 ألف موظف وأكثرهم جامعيين في مناصب دائمة سواء ممن كانوا في جهاز الدعم أوجهاز الدعم الاجتماعي.

وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماع عن هذه العملية كلفت خزينة الدولة أكثر من 100 مليار دينار.

وفي السياق ذاته، وجه الوزير شرفة نداء إلى العمال المتعاقدين في قطاع التربية والذي رفضوا الادماج بحجة عدم التنازل عن الشهادة.

وأوضح شرفة قائلا أن الشهادة حق ومكسب لا يمكن التخلي عنه، لكن يجب على المعنيين المشاركة في الادماج من أجل الاستفادة من الأجر والتقاعد.

وأشار الوزير إلى أنه في حال ما إذا لم يتم ادماج الفئة المتبقية والتي تجاوز عددها 5 آلاف شخص قبل نهاية سنة 2023 فسيتم الغاء العقود.