وزير الفلاحة: أكثر من 1000 سوق رحمة خلال شهر رمضان

كشف وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، الأحد، عن تخصيص أكثر من ألف سوق رحمة خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى حوالي 160 نقطة بيع للحوم الحمراء والبيضاء.

وأكد الوزير خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن جهود إمداد السوق بأسعار منخفضة ستتضاعف خلال شهر رمضان.

وفي هذا الصدد، أوضح أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية والولاة سيتم توفير ما بين 1200 و1300 سوق رحمة خلال شهر رمضان المبارك، يضاف إليها “حوالي 160 نقطة بيع بين المؤسسة العمومية لاغذية الدواجن ONAB والجزائرية للحوم ALVIAR” حيث ثبت سعر الكيلوجرام من لحم الغنم عند 1100 دج.

من جهة أخرى وفيما يتعلق بالحبوب التي تشهد أسعارها ارتفاعا كبيرا في الأسواق الدولية، قال هني إن الجزائر اتخذت إجراءاتها، مشيرا إلى أنه بالرغم من الوضع السائد في أوروبا الشرقية إلا “أن البلدان التقليدية التي تورد الجزائر أكدت أنه سيتم احترام الإمدادات”.

وطمأن المسؤول الأول عن القطاع أن الجزائر تكاد تكون مكتفية ذاتيا في هذه المادة، قائلا “لدينا مخزون يكفي حتى نهاية عام 2022 للقمح الصلب وحتى نهاية أوت 2022 للقمح الطري”.