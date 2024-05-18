وزير الفلاحة: الاحصاء الفلاحي مهم في تحقيق التنمية
أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف سرفة، اليوم السبت، على افتتاح فعاليات التجمع الجهوري للغرف الفلاحية الخاص بالاحصاء العام للفلاحة لسنة 2024.
ويأتي هذا التجمع ليختم سلسلة التجمعات الجهوية التي نظمتها الغرفة الوطنية للفلاحة والإتحاد العام للفلاحين الجزائريين، لتحسيس الفلاحين و جميع الفاعلين بأهمية الإحصاء العام للفلاحة، الذي سينطلق رسميا غدا الأحد 19 ماي 2024 عبر كل التراب الوطني.
وبهذه المناسبة أكد الوزير شرفة، أهمية الاحصاء في بعده الاقتصادي والاجتماعي، داعيا الفلاحين و المهنيين بأهمية جرد كل مكونات و قدرات القطاع من أجل بناء سياسات استشرافية في التنمية بالإستناد إلى بيانات دقيقة وعلمية.
كما ذكر السيد الوزير بالأهمية التي توليها السلطات العمومية لهذه العملية التي سخرت لها وسائل مادية و بشرية معتبرة لإنجاحها، داعيا إلى المزيد من التجنيد و الجهد لإنجاز هذه العملية المحورية بالنسبة لأمننا الغذائي.
للاشارة، عرف اللقاء حضور، وزير البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ورئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، و رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، و الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وممثلي المجالس المهنية و الغرف الفلاحية ل12 ولاية.