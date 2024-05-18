وزير الفلاحة: الاحصاء الفلاحي مهم في تحقيق التنمية

وبهذه المناسبة أكد الوزير شرفة، أهمية الاحصاء في بعده الاقتصادي والاجتماعي، داعيا الفلاحين و المهنيين بأهمية جرد كل مكونات و قدرات القطاع من أجل بناء سياسات استشرافية في التنمية بالإستناد إلى بيانات دقيقة وعلمية.

كما ذكر السيد الوزير بالأهمية التي توليها السلطات العمومية لهذه العملية التي سخرت لها وسائل مادية و بشرية معتبرة لإنجاحها، داعيا إلى المزيد من التجنيد و الجهد لإنجاز هذه العملية المحورية بالنسبة لأمننا الغذائي.

للاشارة، عرف اللقاء حضور، وزير البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ورئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، و رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، و الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وممثلي المجالس المهنية و الغرف الفلاحية ل12 ولاية.