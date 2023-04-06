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الجزائر

وزير الفلاحة: المواشي التي تدخل الجنوب الجزائري تخضع لإجراءات صارمة

الشروق أونلاين
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وزير الفلاحة: المواشي التي تدخل الجنوب الجزائري تخضع لإجراءات صارمة
أرشيف

أكد وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، الخميس، أن الحيوانات التي تدخل الولايات الجنوبية في إطار المقايضة تخضع لاجراءات صارمة ولا تشكل خطرا على صحة المستهلك.

وخلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أوضح هني أن الحيوانات التي يتم ادراجها ضمن تجارة المقايضة توجه للاستهلاك المحلي للسكان في هذه المنطقة.

وقال الوزير إن البضائع المستوردة من مالي والنيجر لاسيما الحيوانات منها تخضع إلى احترام القواعد والشروط البيطرية بحث لا تشكل هذه خطرا على صحة المستهلك او تكون سببا في نقل أي مرض معدي.

وأضاف المسؤول الأول عن القطاع أن المواشي الحية القادمة من هذين الدولتين إلى إجراءات مقننة وتدابير صحية خاصة.

وعيله وحرصا على المحافظة على الثروة الحيوانية والسهر على الصحة العمومية يتم فرض إجراءات صارمة تهدف الى التطبيق الحازم لمنع صعود هذه الحيوانات إلى الشمال. يضيف هني.

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