وزير الفلاحة: تجنيد إمكانيات غير مسبوقة لإنجاح موسم الحصاد والدرس 2026

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، عن تجنيد إمكانيات غير مسبوقة عبر كامل التراب الوطني لإنجاح موسم الحصاد والدرس 2026، انطلاقًا من الجنوب، وذلك في إطار ما وصفه بالتحول الإيجابي الذي يشهده القطاع الفلاحي، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير، في منشور على منصة فايسبوك، أن هذه العملية تشمل إنشاء شركة “Agrodrive” لتعزيز المكننة الفلاحية، إلى جانب تسخير أكثر من 1100 آلة حصاد، من بينها 330 آلة تابعة للشركة نفسها.

كما تم، حسب المنشور، تعبئة أكثر من 1200 شاحنة مخصصة لنقل القمح، وتكوين أكثر من 900 سائق حصادات بالتعاون مع قطاع التكوين المهني.

وفي سياق متصل، تم توفير 307 مراكز جوارية لتخزين الحبوب، ضمن جهود تهدف إلى رفع المردودية، وتقليص الخسائر، وتحسين تنظيم عمليات الجمع والتخزين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار مسار يرمي إلى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.