وزير الفلاحة: تحديد سعر الدجاج الحي بـ240 دينار للكيلو غرام

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هنيK عن تحديد سعر الدجاج الحي بـ 240 دينار للكيلو غرام الواحد.

وأوضح هني خلال إشرافه على توقيع اتفاقية بين المجلس المهني المشترك لشعبة الدواجن ومجمع “أوناب”، الثلاثاء، إلى ضخ 47000 طن من الدجاج في الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان.

وأوضح الوزير أن الاتفاقية تقضي بتسقيف سعر الصوص بـ 80 دينار في إطار الاتفاقية نفسها.

بالمقابل، أكد وزير الفلاحة أنـه سيتم تخصيص 150 نقطة بيع اللحوم البيضاء والحمراء تحت الوصاية، كما تم الاتفاق على توفير 430 مليون وحدة من البيض شهريا لتغطية الاحتياجات الإجمالية.