-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

وزير الفلاحة: تسهيلات للمستثمرين في تربية النعام

الشروق أونلاين
  • 463
  • 0
وزير الفلاحة: تسهيلات للمستثمرين في تربية النعام
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، وفدا عن كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين “سيبا”، للاستماع للانشغالات المتعلقة أساسا بشعبة تربية النعام.

وأفاد بيان للوزارة أن الوفد الذي ترأسه عبد الوهاب زياني، رئيس الكونفدرالية، ضم ممثلي الجمعية الوطنية لمهنيي ومربيي النعام، التابعة للمنظمة.

ويندرج هذا اللقاء الذي تم بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام المعهد التقني لتربية الحيوانات “ايتالف” في إطار “النظرة التشاركية التي يوليها القطاع اهمية كبيرة من خلال الإصغاء والتكفل بانشغالات كل الهيئات والمنظمات الوطنية ومرافقتها”.

وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عروض مفصلة من طرف أعضاء الوفد تم من خلالها إبراز الأهمية الاقتصادية لشعبة تربية النعام.

وبالمناسبة، أكد هني سعي القطاع لتطوير شعبة تربية النعام في الجزائر لما لها من مزايا اقتصادية، حيث يمكن الاستفادة من معظم أجزائها (لحوم، جلود، دهون)، إضافة إلى البيض.

كما ركز على “تجربة القطاع الرائدة في مجال البحث العلمي، وذلك من خلال تعزيز دور المعاهد ومراكز التكوين والبحوث التابعة له والتي تشارك بصفة فعالة في النهوض بالفلاحة وتربية الحيوانات وإنتاج اللحوم الحمراء ومرافقة جميع المربين من خلال التكوين بالمعهد التقني لتربية الحيوانات الذي كانت له تجربة سابقة في تربية النعام وكذلك ضمان التغطية الصحية الحيوانية”.

وخلال هذا اللقاء، تم عرض مجموعة من الاقتراحات ستأخذ بعين الاعتبار حسب الوزارة التي أكدت بأن المستثمرين في مجال تربية النعام سيستفيدون كافة التسهيلات تعزيزا للأمن الغذائي.

من جهة أخرى، تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى إمكانية تسويق حليب الناقة المنتجة في الولايات الشمالية.

وفي الختام، دعا هني إلى تنظيم يوم دراسي حول شعبة الحليب والتأمين الفلاحي.

مقالات ذات صلة
الوزير الأول: مركب الحجّار لإنتاج السكك الحديدية في الجزائر

الوزير الأول: مركب الحجّار لإنتاج السكك الحديدية في الجزائر

اتفاقيات بين رجال أعمال جزائريين وأتراك

اتفاقيات بين رجال أعمال جزائريين وأتراك

لا استيراد ولا تصدير للأملاح دون ترخيص من وزارة الطاقة

لا استيراد ولا تصدير للأملاح دون ترخيص من وزارة الطاقة

عرقاب يشرف على تنصيب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات

عرقاب يشرف على تنصيب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات

شاب جزائري ينجح في زراعة نبتة القهوة في الشلف

شاب جزائري ينجح في زراعة نبتة القهوة في الشلف

هذه هي الدول الإفريقية الـ5 الأكثر تقدّما

هذه هي الدول الإفريقية الـ5 الأكثر تقدّما

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد