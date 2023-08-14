وزير الفلاحة: تسهيلات للمستثمرين في تربية النعام

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، وفدا عن كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين “سيبا”، للاستماع للانشغالات المتعلقة أساسا بشعبة تربية النعام.

وأفاد بيان للوزارة أن الوفد الذي ترأسه عبد الوهاب زياني، رئيس الكونفدرالية، ضم ممثلي الجمعية الوطنية لمهنيي ومربيي النعام، التابعة للمنظمة.

ويندرج هذا اللقاء الذي تم بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام المعهد التقني لتربية الحيوانات “ايتالف” في إطار “النظرة التشاركية التي يوليها القطاع اهمية كبيرة من خلال الإصغاء والتكفل بانشغالات كل الهيئات والمنظمات الوطنية ومرافقتها”.

وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عروض مفصلة من طرف أعضاء الوفد تم من خلالها إبراز الأهمية الاقتصادية لشعبة تربية النعام.

وبالمناسبة، أكد هني سعي القطاع لتطوير شعبة تربية النعام في الجزائر لما لها من مزايا اقتصادية، حيث يمكن الاستفادة من معظم أجزائها (لحوم، جلود، دهون)، إضافة إلى البيض.

كما ركز على “تجربة القطاع الرائدة في مجال البحث العلمي، وذلك من خلال تعزيز دور المعاهد ومراكز التكوين والبحوث التابعة له والتي تشارك بصفة فعالة في النهوض بالفلاحة وتربية الحيوانات وإنتاج اللحوم الحمراء ومرافقة جميع المربين من خلال التكوين بالمعهد التقني لتربية الحيوانات الذي كانت له تجربة سابقة في تربية النعام وكذلك ضمان التغطية الصحية الحيوانية”.

وخلال هذا اللقاء، تم عرض مجموعة من الاقتراحات ستأخذ بعين الاعتبار حسب الوزارة التي أكدت بأن المستثمرين في مجال تربية النعام سيستفيدون كافة التسهيلات تعزيزا للأمن الغذائي.

من جهة أخرى، تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى إمكانية تسويق حليب الناقة المنتجة في الولايات الشمالية.

وفي الختام، دعا هني إلى تنظيم يوم دراسي حول شعبة الحليب والتأمين الفلاحي.