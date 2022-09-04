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الجزائر

وزير الفلاحة: تعويض جميع المتضرّرين من حرائق الغابات عن كامل الخسائر

الشروق أونلاين
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وزير الفلاحة: تعويض جميع المتضرّرين من حرائق الغابات عن كامل الخسائر
أرشيف
حرائق الغابات

شرعت الحكومة في تعويض المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة بولايات شرق البلاد، حسب ما أكده يوم الأحد وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني.

وقال الوزير هني في تصريح له على هامش افتتاح الدورة البرلمانية، إن تعويض المتضررين من الحرائق “جاء بناء على تقييم الأضرار من طرف اللجان الولائية المسخرة لهذا الغرض، والتي انتهت من إعداد تقاريرها بالكامل”.

وأضاف الوزير:”سيحصل جميع المتضررين على تعويض كامل للخسائر”، مشيرا إلى انطلاق أكثر من 17 شاحنة محمّلة بالأغذية الموجهة للحيوانات، وكل ما يحتاجه الفلاحون نحو الولايات المتضررة.

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