وزير الفلاحة: تلبية أزيد من 70 % من احتياجات الجزائر محليا

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أنّ الجزائر استطاعت تلبية أزيد من 70 % من احتياجاتها من حيث المنتجات الفلاحية.

وأوضح الوزير هني في ردّه على انشغالات بعض ممثلي فلاحي ولايات شرق البلاد على هامش التجمع الجهوي بقسنطينة حول التحضيرات لحملة الحرث والبذر، أن النتائج المحققة في المجال الفلاحي، تشير إلى تحقيق نسبة اكتفاء بلغت 100 % بالنسبة لبعض الشعب على غرار إنتاج الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء.

وبخصوص تطور الفلاحة، أبرز الوزير أن القطاع شهد خلال السنوات الأربع الماضية فترات جفاف مقارنة بالموسم الفلاحي الحالي الذي سيتميز حسب التقييم الأولي الحالي تسجيل نتائج “جيدة جدًا” بالنظر إلى “جهود الفلاحين ومربي المواشي والفاعلين في المجال الفلاحي”.

كما أكّد وزير الفلاحة أن عملية تعويض المتضررين من ظاهرة الجفاف “تخضع لإطار قانوني خاص يشمل تدخل للسلطات المحلية ولا يمكن لا للفلاحين ولا للمسيرين التعدي على هذه القوانين المؤطرة”، مشيرًا إلى أنّه سيتم إيجاد الحلول اللازمة وذلك في “أقرب الآجال الممكنة بالنسبة لهذه الفئة من الفلاحين المتضررين”.