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وزير الفلاحة في زيارة إلى إيطاليا للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة

الشروق أونلاين
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وزير الفلاحة في زيارة إلى إيطاليا للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة
أرشيف

يشرع وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، الإثنين بزيارة عمل إلى روما، تمتد 3 أيام للمشاركة في الاجتماع الأول على مستوى منظمة الأمم المتحدة المعني بعملية تقييم الأنظمة الغذائية.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، سيقوم هني، بزيارة عمل إلى روما، يوم الاثنين 24 جويلية 2023، والتي تمتد هذه الزيارة إلى غاية يوم الأربعاء 26 جويلية 2023.

وخلال هذه الزيارة سيشارك الوزير في فعاليات الاجتماع الأول على مستوى منظمة الأمم المتحدة المعني بعملية تقييم الأنظمة الغذائية ،المزمع عقده من 24 إلى 26 جويلية 2023 بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بروما ايطاليا.

كما سيكون للوزير عدة لقاءات ثنائية منها اللقاء الذي سيجمعه مع المدير العام للمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو FAO.

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