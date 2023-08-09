وزير الفلاحة: قائمة الفلاحين المتضررين من الحرائق جاهزة والأولوية للمؤّمنين (فيديو)

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، الأربعاء، أنّ قائمة الفلاحين المتضررين جراء الحرائق جاهزة والأولوية للمؤّمنين.

وفي تصريح للوزير عقب زيارة العمل والتفقد التي قادته على ولاية الطارف، أكد هني على تعويض الفلاحين الذين تضرروا من الحرائق الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات.

وقال هني: “سيتم تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق أو الجفاف وأتمننا الدراسات الخاصة بهذا الملف وهو على مستوى الحكومة”.

وأضاف الوزير: “قائمة المتضررين من الحرائق والجفاف جاهزة وسنطلق في عملية التعويض في أقرب وقت”.

كما أكد وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني أن “الفلاحين المؤمنين لهم الأولوية في التعويض من تضررهم في الحرائق الأخيرة”.