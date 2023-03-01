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اقتصاد

وزير الفلاحة: لحوم مستوردة بأسعار تنافسية قبل حلول رمضان

الشروق أونلاين
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وزير الفلاحة: لحوم مستوردة بأسعار تنافسية قبل حلول رمضان
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كشف وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، أن استيراد اللحوم الحمراء الموجهة لتدعيم العرض، سيكون قبل حلول شهر رمضان مع شبكة توزيع واسعة لضمان الوفرة والأسعار التنافسية.

وقال هني خلال ندوة صحفية عقدها الوزير عقب انتهاء أشغال الجلسات الوطنية الفلاحية، أن الاستيراد مبرمج في “اقرب وقت وقبل حلول شهر رمضان”، مشيرا الى انه سيتم إبرام عقود مع موزعي ونقاط بيع اللحوم من أجل ضمان وفرة المنتوج بأسعار تنافسية.

وأفاد هني بأن دائرته الوزارية باشرت عملية رقمنة القطاع، من خلال عدة عمليات ميدانية، من بينها إحصاء الأراضي الفلاحية من خلال استعمال الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار “درون”، مضيفا أن ذلك سمح أيضا بجرد المساحات المخصصة للشعب الاستراتيجية والمواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث تخص عملية الجرد حاليا شعبة الحليب.

وعن سؤال حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لرفع من مستوى انتاج شعبة الحبوب، أكد الوزير أن القطاع سيواصل جهوده لمرافقة فلاحي الشعبة لاسيما من خلال إمدادهم بالأسمدة المدعمة بنسبة 50 بالمائة.

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