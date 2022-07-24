وزير الفلاحة: مفتاح تحقيق الأمن الغذائي الجزائري موجود في الصحراء

أكد وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني، أن الجزائر بامكانها تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زراعة الأراضي الصحراوية.

واعتبر هني خلال استضافته ببرنامج “ضيف التحرير” على القناة الاذاعية الثالثة، الأحد أن الحل يكمن في الزراعة الصحراوية والتي تعتمد على مستويات إنتاج قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وخاصة القمح اللين.

وفي هذا الصدد، تحدث هني عن الاهتمام الذي أبداه المستثمرون الوطنيون والأجانب للاستثمار في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأمر أصبح ممكنا في شكل امتيازات تمنح وتكون قابلة للتجديد لمدة 40 سنة.

كما كشف المتحدث ذاته عن توفير شبكة نقل أكثر كثافة وتنوعًا لنقل الحبوب في جميع الاتجاهات بالجنوب. موضحا أن الأمر يتعلق بـ “آلاف الشاحنات نصف المقطورة”. والأهم أيضا هو تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية، يضيف هني.

وجدد المسؤول الأول عن القطاع تأكيده، بأن الجزائر لديها كل الوسائل اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، سواء كانت أراض زراعية أو موارد مائية أو بذور أو مهارات بشرية، أو هياكل تنظيمية.