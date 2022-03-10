وزير الفلاحة: نحو إنشاء خريطة لتوزيع أكياس الحليب المدعم لمواجهة الندرة  

كشف وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، أن دائرته الوزارية تعمل على إنشاء خريطة لتوزيع أكياس الحليب المدعم لمواجهة الندرة وضمان إيصال هذه المادة للجميع.

وأوضح الوزير هني، الخميس، في رده على أسئلة النواب بمجلس الأمة، أن القطاع يدرس إمكانية إدماج أكبر عدد من الملبنات في هذا المخطط حسب الكميات المتوفرة من المادة الأولية.

كما أكد وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، أن الجزائر تقدم دعما سنويا لإنتاج الحليب الطازج محليا بقيمة تتجاوز 18 مليار دج

وأشار المتحدث إلى أن مبلغ الدعم هذا يتضمن أساسا الاعانات الموجهة لمربي البقر الحلوب (12 دج للتر) وجامعي الحليب (5 دج للتر) والملبنات (4 دج للتر) و يضاف إليها سلسلة من التحفيزات لفائدة مربي البقر الحلوب من بينها دعم ب60 الف دج عن كل ولادة جديدة للبقر الحلوب, مع ضمان تغطية بيطرية وتلقيح مجاني ضد الحمى القلاعية.

وذكر الوزير بأن القطاع العمومي يستورد لوحده كمية تقدر ب 180 الف طن في السنة من غبرة الحليب توجه لإنتاج أكياس الحليب التي تباع بسعر مقنن (25 دج) بينما يستورد القطاع الخاص كمية تقدر ب 200 الف طن, توجه لإنتاج حليب العلب الذي يباع بأسعار حرة ومختلف مشتقات الحليب (الجبن واللبن والزبادي.