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اقتصاد

وزير الفلاحة: نسعى لتقليص استيراد القمح وتعزيز إنتاجه محليا     

الشروق أونلاين
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وزير الفلاحة: نسعى لتقليص استيراد القمح وتعزيز إنتاجه محليا     

أكد وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، الاثنين، أن مصالحه تسعى لتقليص استيراد القمح هذه السنة وتعزيز إنتاجه محليا.

وأعرب الوزير خلال ندوة صحفية، عقدها رفقة وزير الطاقة  والمناجم محمد عرقاب، عن تفاؤله بوفرة إنتاج القمح قائلا “إن العام القادم سيكون عام حبوب وهناك إجراءات ستتخذ بصفة فعلية ورسمية لتقوية هذه الشعبة”.

وتحدث حمداني مطمئنا الفلاحين بالقول “أن الدولة لن تتخلى عنهم” مثمنا تجندهم خلال فترتي الوباء والجفاف من خلال محافظتهم على وفرة الانتاج.

وطرح الوزير قضية أسعار الأسمدة وهو ما جعل الوزارة تفكر في مراجعة الأسعار المرجعية ورفعها  مؤكدا أنها ستدخل حيز التطبيق بدء من أول أكتوبر القادم.

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التعليقات
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  • avancer lalour

    ... وسوف نصدر القمح بعد عام أي سنة 2022 تماما كما نصدر خدمة الأنترنيت لدول الساحل منذ 2018 يوم أعلنت هدى فرعون عن ذلك . والبقية ستأتي

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