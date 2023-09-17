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الجزائر

وزير الفلاحة يأمر بإغراق السوق بمختلف البقوليات وبصفة مستعجلة

الشروق أونلاين
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وزير الفلاحة يأمر بإغراق السوق بمختلف البقوليات وبصفة مستعجلة
ح. م
أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بإغراق السوق بكل ولايات الوطن بمختلف البقول الجافة وبصفة مستعجلة.

أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بإغراق السوق بكل ولايات الوطن بمختلف البقوليات الجافة وبصفة مستعجلة، هذا أثناء ترِؤسه اليوم، الأحد 17 سبتمبر، لاجتماع مع مدراء التعاونيات الحبوب والبقول الجافة على المستوى الوطني.

حسب بيان وزارة الفلاحة، فقد وجه الوزير “تعليمات صارمة” لكل مدراء التعاونيات الفلاحية “بضرورة إغراق السوق” بهذه المادة، والعمل بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة “وهذا بتزويد جميع المتعاملين الاقتصاديين و الصناعيين، تجار الجملة و تجار التجزئة بأسعار محددة عبر كل نقاط البيع.”

وقد استمع الوزير “لعرض حول وفرة البقوليات الجافة لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب خاصة في ظل حصرية استيراد البقوليات الجافة من طرف الديوان و مدى تموين كل التعاونيات عبر الوطن، كما أن الديوان لديه كميات معتبرة و كافية من البقول الجافة والأرز.”، يقول نص بيان وزارة الفلاحة.

وقد خصص الإجتماع الذي ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية “لضبط التحضيرات الأخيرة لحملة الحرث والبذر لموسم 2024/2023 و تموين السوق الوطنية بالبقوليات الجافة، بحضور الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، مدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة على المستوى الوطني”.

وهو  الاجتماع الذي يهدف إلى “إسداء أخر التوجيهات والتعليمات الخاصة بعملية الحرث والبذر و كذا تقييم التحضيرات القائمة ميدانيا في هذا المجال خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة وشح سقوط الأمطار أو الجفاف في بعض مناطق الوطن.”

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