وزير الفلاحة يبحث تعزيز التعاون الزراعي بين الجزائر ونيجيريا

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
جانب من اللقاء

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، مساء أمس الاثنين، محافظ وزارة التجارة والصناعة والاستثمار لنيجيريا، وممثل حاكم ولاية باوتشي، محمد ساليس ڨماوا، مرفوقًا بوفد من الإطارات المشاركين في فعاليات الطبعة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية المنظم بالجزائر من 4 إلى 9 سبتمبر الجاري.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة فإن الجانبان خلال اللقاء استعرضا مكونات وخصائص القطاع الزراعي في البلدين، إلى جانب القدرات والإمكانات التي يتمتع بها النشاط الزراعي، مع التأكيد على الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة والتعاون في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية والمنشآت القاعدية.

واتفق الطرفان على وضع آليات فعالة لتبادل الخبرات، لاسيما في مجالات الزراعة الصحراوية وأنظمة السقي المقتصدة للمياه والمنشآت القاعدية المتعلقة بالتخزين واللوجستيك والصناعة التحويلية، إلى جانب قطاعات أخرى ذات اهتمام مشترك.

