وزير الفلاحة يبحث تعزيز التعاون مع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

بحث وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون مع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إبراهيم آدم أحمد الدخيري.

وتباحث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية. في مجالات تخصصها على غرار حماية الموارد الطبيعية الزراعية والتنمية المتكاملة، حسبما أفاد به بيان الوزارة.

كما تطرق هني مع الدخيري إلى موضوع مكافحة التصحر من خلال إدراج أصناف مقاومة للجفاف. من الحبوب والأشجار المثمرة المقاومة وتطوير تقنيات حشد المياه.

وأضاف البيان أنه تمّ التباحث حول “مكافحة الآفات العابرة للحدود وتطوير الغابات والمراعي وتحسين المراقبة الوبائية والقدرات التشخيصية التي تصيب الحيوانات”.

بالإضافة إلى “تطوير وترشيد طرق الري في المناطق السهبية، وكذا دعم المشاريع الخاصة بالمرأة الريفية”.