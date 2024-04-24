وزير الفلاحة يبحث مع نظيره التونسي فرص التعاون

استقبل وزير الفلاحة، يوسف شرفة، نظيره التونسي، عبد المنعم بلعاتي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر .

وأوضح بيان للوزارة، الثلاثاء، أن الطرفين تحادثا عن فرص تعزيز التعاون والشراكة في المجال الفلاحي، وتبادل التجارب والخبرات لا سيما في الصحة الحيوانية والانتاج الفلاحي، وتثمين الموارد المائية غير التقليدية في الري الزراعي، وتصدير المنتجات الفلاحية.

كما ناقش الوزيران اقتراحات في ما يخص الشروع في عقد لقاءات عملية بين الإطارات التقنية للبلدين الشقيقين لوضع خارطة طريق مشتركة لتجسيد برامج تعاون و تبادل زيارات العمل.