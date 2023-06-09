وزير الفلاحة يتحادث بكاراكاس مع وزير الخارجية الفنزويلي

تحادث وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بكاراكاس، مع وزير الخارجية لجمهورية فنزويلا، ويلمار كاسترو سوتيلدو.

وأوضح بيان للوزارة، الجمعة، أن اللقاء بين الوزيرين الذي حضره اطارات من البلدين وكذا سفير الجزائر بفنزويلا، جاء بمناسبة انعقاد اشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية – الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني المعقدة يومي 8 و9 يونيو الجاري.

وأضاف البيان أنه تم خلال هذا اللقاء “مناقشة عدة مسائل وقضايا تخص البلدين، خاصة ما تعلق بالجالية الجزائرية بفنزويلا وكذا تسهيل الاستثمار للجانب الفنزويلي”.

وبالمناسبة، ذكر هني أن الجزائر، من خلال وزارة الخارجية وممثلياتها الدبلوماسية في الخارج، “ترافق وتسهل كل الإجراءات الاستثمارية من أجل الولوج الى أعلى مستويات الصداقة والتعاون بين البلدين”.