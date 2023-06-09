-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير الفلاحة يتحادث بكاراكاس مع وزير الخارجية الفنزويلي

الشروق أونلاين
  • 73
  • 0
وزير الفلاحة يتحادث بكاراكاس مع وزير الخارجية الفنزويلي
ح.م
جانب من اللقاء

تحادث وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بكاراكاس، مع وزير الخارجية لجمهورية فنزويلا، ويلمار كاسترو سوتيلدو.

وأوضح بيان للوزارة، الجمعة، أن اللقاء بين الوزيرين الذي حضره اطارات من البلدين وكذا سفير الجزائر بفنزويلا، جاء بمناسبة انعقاد اشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية – الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني المعقدة يومي 8 و9 يونيو الجاري.

وأضاف البيان أنه تم خلال هذا اللقاء “مناقشة عدة مسائل وقضايا تخص البلدين، خاصة ما تعلق بالجالية الجزائرية بفنزويلا وكذا تسهيل الاستثمار للجانب الفنزويلي”.

وبالمناسبة، ذكر هني أن الجزائر، من خلال وزارة الخارجية وممثلياتها الدبلوماسية في الخارج، “ترافق وتسهل كل الإجراءات الاستثمارية من أجل الولوج الى أعلى مستويات الصداقة والتعاون بين البلدين”.

مقالات ذات صلة
التماس 20 سنة سجنا نافذا لمُمـثل بتهمة الانخراط في “داعش”!

التماس 20 سنة سجنا نافذا لمُمـثل بتهمة الانخراط في “داعش”!

هذه مزايا الجزائر دبلوماسيّا من مقعد مجلس الأمن

هذه مزايا الجزائر دبلوماسيّا من مقعد مجلس الأمن

انتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن.. العمل متعدد الأطراف فاز بـ”حليف قوي”

انتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن.. العمل متعدد الأطراف فاز بـ”حليف قوي”

المطبخ الجزائري يواصل التصدّر.. “بوزلوف” الأفضل عربيا وإفريقيا

المطبخ الجزائري يواصل التصدّر.. “بوزلوف” الأفضل عربيا وإفريقيا

برنامج تكميلي للتنمية الاقتصادية بولاية الجلفة

برنامج تكميلي للتنمية الاقتصادية بولاية الجلفة

عملاق إيطالي على بورصة ميلانو يدخل إنتاج الحبوب بالجزائر

عملاق إيطالي على بورصة ميلانو يدخل إنتاج الحبوب بالجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد