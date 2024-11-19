وزير الفلاحة يتسلم مهام وزارة الصيد البحري

تسلّم اليوم الثلاثاء، يوسف شرفة، منصب وزيرٍ للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بعد تجديد الثقة في شخصه من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وإضافة حقيبة الصيد البحري، للفلاحة التي شغلها شرفة، منذ نوفمبر من العام الماضي.

وفي كلمة له، خلال تسلمه وزارة الصيد البحري، من الوزير السابق، أحمد بداني، أعرب الوزير شرفة، عن شكره الجزيل للرئيس تبون، الذي جدّد الثقة في شخصه بتعيينه وزيرا للفلاحة والصيد البحري.

ووصف يوسف شرفة هذه الثقة بـ”الغالية” التي “ستكون حافزا ودافعا قويا للعمل بكل جهد، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في هذا القطاع الاستراتيجيي”، أملا أن “يكون والفريق المشتغل معه، عند مستوى تطلعات الأسرة الفلاحية من مربين وفلاحين وصيادين، قصد كسب رهان الأمن الغذائي”.

وأكد يوسف شرفة، على أهمية الأمن الغذائي، واصفا إياه بـ”القضية الوطنية التي تستوجب تظافر الجهود والاعتماد على مقاربة تشاركية في العمل لتجسيد مختلف البرامج والمخططات الوطنية بما في ذلك نشاطات الصيد البحري”.