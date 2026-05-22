وزير الفلاحة يتفقّد تقدم برنامج كهربة محيطات الزراعات الاستراتيجية في الجنوب (صور)

ويطلق حملة حصاد 1050 هكتارًا من القمح الصلب في ورقلة

وقف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين المهدي وليد يوم الجمعة بولاية ورقلة، على مدى تقدم برنامج كهربة محيطات الزراعات الاستراتيجية في الجنوب.

ويشمل هذا البرنامج الوطني، حسب ما أوضحه بيان للوزارة، 15 ولاية جنوبية، بغلاف مالي إجمالي يفوق 46.6 مليار دينار جزائري.

وسيمكّن برنامج الكهربة من ربط آلاف المستثمرات الفلاحية بالكهرباء عبر 3122 كلم من الشبكات، لفائدة 3540 مستفيدًا.

وينتظر أن يساهم توسّع كهربة المحيطات الفلاحية في توفير دعم ضخ المياه، وتوسيع المساحات المسقية، وإدخال المكننة والتكنولوجيات الحديثة.

كما أشرف وزير الفلاحة خلال زيارته إلى ورقلة، على إعطاء إشارة انطلاق حملة حصاد 1050 هكتارًا من القمح الصلب في حاسي مسعود.

وفي بلدية أنقوسة، عاين وزير الفلاحة مشروع إنتاج الحبوب والشمندر السكري الموجّه للتحويل، حيث يتم التحضير لإنتاج الشمندر السكري على مساحة 10 آلاف هكتار.