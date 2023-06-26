وزير الفلاحة يستقبل المفوض العام لـ “إكسبو الدوحة 2023”

استقبل وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني السفير بدر بن عمر الدفع المفوض العام لإكسبو الدوحة 2023 رفقة ممثل سفير دولة قطر بالجزائر، وبحضور إطارات من القطاع.

وأفاد بيان للوزارة، أن اللقاء يندرج في إطار الترتيب للمشاركة في معرض اكسبو 2023 للبستنة المقرر عقده خلال الفترة الممتدة من 02 أكتوبر 2023 إلى 28 مارس 2024 تحت شعار ” صحراء خضراء –بيئة أفضل بالعاصمة القطرية الدوحة .

وخلال هذا اللقاء تطرق الطرفان لموضوع مشاركة الجزائر في معرض اكسبو 2023 للبستنة الذي يهدف إلى جمع دول العالم في مكان واحد لاستعراض الأفكار و الحلول المستقبلية بالإضافة إلى تبادل الخبرات و التجارب والذي سيسمح باستعراض التجربة الجزائرية في المجال الزراعي لاسيما الزراعة الصحراوية.