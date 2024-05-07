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الجزائر
ممثلا للرئيس عبد المجديد تبون

وزير الفلاحة يشارك في أشغال القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة

الشروق أونلاين
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وزير الفلاحة يشارك في أشغال القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة

يشارك وزير الفلاحة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة، المنعقدة في العاصمة الكينية “نيروبي”، من 07 إلى 09 ماي 2024 .

ووفق ما جاء في بيان وزارة الفلاحة، فان تنظم هذه القمة، يقع تحت إشراف لجنة الاتحاد الإفريقي و جمهورية كينيا، وذلك تطبيقا لقرار الندوة الـ 37 لرؤساء وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا يومي 17 و 18 فيفري 2024 .

وتهدف هذه القمة إلى جمع كافة الأطراف والفاعلين المعنيين لتسليط الضوء على دور الأسمدة وصحة التربة في محاكاة النمو المستدام والملائم للزراعة في إفريقيا

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