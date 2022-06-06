وزير الفلاحة يعرض فرصة الاستثمار في الجزائر على السعوديين

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني يوم الإثنين، سفير السعودية لدى الجزائر عبد الله بن ناصر البصيري.

وحسب بيان للوزارة، فقد كان اللقاء فرصة للحديث عن “العلاقات المتميزة والإستراتجية التي تربط الجزائر والسعودية. وكذا سبل تقوية الشراكة بين البلدين، خاصة في المجال الزراعي”.

وقد أكد الطرفان “إرادة البلدين لتعزيز علاقات التعاون، وتجسيد مشاريع استثمارية في مجال الفلاحة. بالنظر إلى القدرات المتوفرة في الجزائر، والفرص المتاحة للمستثمرين”.

كما استعرض الوزير هني “استراتجية الحكومة لتطوير القطاع الفلاحي. برفع الإنتاجية في الشعب الإستراتجية، التي تسعى الجزائر إلى تطويرها، لتعزيز أمنها الغذائي”.