وزير الفلاحة يقدّم 3 أرقام حول مساهمة الفلاحة في الاقتصاد الجزائري

يساهم القطاع الفلاحي بنسبة 18 بالمائة في الناتج الداخلي الخام للجزائر، بقيمة تفوق 35 مليار دولار، حسب ما كشف عنه وزير القطاع يوم الإثنين.

وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، في كلمته الموجّهة بمناسبة الافتتاح الرسمي للطبعة الـ24 للصالون الدولي للزراعة وتربية المواشي والصناعات الغذائية، إن “القطاع يشهد ديناميكية كبيرة”.

“حيث تساهم الفلاحة بتشغيل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة في البلاد، أي 2.7 مليون عامل. كما توفّر 75 بالمائة من الاحتياجات الغذائية الوطنية”، يقول الأمين العام للوزارة الذي ألقى كلمة شرفة بالنيابة.

ويشارك في الصالون المتربّع على مساحة 30 ألف متر مربع بقصر المعارض في العاصمة، أكثر من 700 عارض من 39 دولة، لعض منتجاتهم وخدماتهم على نحو 35 ألف زائر متوقع.