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وزير الفلاحة يكشف حجم مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام

الشروق أونلاين
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وزير الفلاحة يكشف حجم مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام
ح.م

 يساهم  قطاع الفلاحة بأكثر من 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، حسب ما كشفه، الإثنين، الوزير عبد الحفيظ هني.

وفي كلمة له خلال اليوم البرلماني حول دور بنك البذور في تحقيق الإكتفاء الذاتي، قال هني إن القطاع يمثل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة، بما يعادل 3 ملايين عامل.

كما بلغت خلال سنة 2022، قيمة الإنتاج الفلاحي 4550 مليار دينار جزائري أي بزايدة حوالي 38 بالمائة. يؤكد المسؤول الأول عن القطاع.

في حين بلغ معدل نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية المتوفرة من الإنتاج الوطني، يقول الوزير، 75 بالمائة.

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