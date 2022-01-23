وزير الفلاحة يكشف عن إجراءات جديدة لتقليص فاتورة استيراد الحبوب

كشف وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، الأحد، أن مصالحه حددت 3 أصناف من المناطق لإنتاج الحبوب بغية تقليص فاتورة الإستيراد.

وأوضح هني في تصريحات صحيفية له أن قطاعه يسعى إلى جمع ما بين 27 إلى 30 مليون قنطار من الحبوب خلال هذا الموسم مما سيمكن من تقليص فاتورة الاستيراد بحوالي 26 بالمائة.

وفي هذا الصدد قال الوزير إنه تم تحديد ثلاثة أصناف من المناطق لإنتاج الحبوب، الصنف الأول هو منطقة ذات قدرات عالية أين يصل الإنتاج مابين 45 و50 قنطار في الهكتار.

أما الصنف الثاني هو المنطقة الوسيطة مخصصة لإنتاج الشعير، بينما الصنف الثالث فسيمثل الجنوب أين توجد قدرات لتحقيق مستوى مردود يصل إلى 100 قنطار في الهكتار.

رفع أسعار شراء القمح من الفلاحين.. هذه دوافع القرار

وفي 17 جانفي 2022، أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي، أن قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين سيرفع من وتيرة تطور شعبة الحبوب وسيشجع على العمل أكثر.

وقال حمبلي في تصريح للإذاعة الجزائرية إن هذا “القرار انتظره الفلاحون كثيرا لا سيما وأنه خلال السنوات الماضية ارتفعت أسعار المدخرات الغذائية والعوامل الإنتاجية وبقي سعر شراء الحبوب من الفلاحين بدون تغيير منذ 2008 “.

وبدوره يرى رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني لحسن لعبيد أن قرار مجلس الوزراء يشجع الفلاحين على مضاعفة إنتاجهم من القمح وهو ما يسمح بتقليص فاتورة الاستيراد التي أثقلت كاهل الدولة.

للإشارة فقد قرر مجلس الوزراء الذي عقد الأحد برئاسة رئيس الجمهورية رفع سعر شراء القمح الصلب من 4.500 دج إلى 6.000 دج، و سعر القمح اللين من 3.500 دج إلى 5.000 دج، وسعر الشعير من 2.500 دج إلى 3.400 دج، وسعر الشوفان من 1.800 دج إلى 3.400 دج.

كما أعطى رئيس الجمهورية كذلك تعليمات من أجل “فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، وفقا لطاقات وقدرات البلاد”.