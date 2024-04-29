وزير الفلاحة يناقش مع مدير المجلس الدولي للحبوب التحضيرات للمنتدى العالمي للمجلس

تتولى الجزائر رئاسة المجلس:

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب، أرنو بيتي، بمقر الوزارة، يوم الإثنين 29 أفريل 2024.

ناقش وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، مع المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب، أرنو بيتي، اليوم الإثنين 29 أفريل بمقر وزارته بالعاصمة، التحضيرات الخاصة بالدورة الـ59 لفعاليات المنتدى العالمي للمجلس الدولي للحبوب المزمع تنظيمها في جوان المقبل حيث ستتولى الجزائر رئاسة المجلس لمدة سنة.

وحسب بيان وزارة الفلاحة، اللقاء الذي جمع الطرفين سمح بمناقشة عدة مواضيع ذات صلة بالسوق الدولية للحبوب والدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر في إطار هذا المجلس انطلاقا من تجاربها في هذا المجال، وذلك من أجل تعزيز مبدأ الشفافية في التبادلات التجارية والنقل البحري فيما يخص الحبوب والبقوليات.

كما عرض الوزير أهم محاور الإستراتجية التي وضعتها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، والتي ترتكز على تطوير الزراعات الإستراتجية و تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات ذات الإستهلاك الواسع لاسيما الحبوب، والبقوليات، والحليب، واللحوم، والزيوت، والسكر.

وقد استقبل اليوم وزير الفلاحة المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب بحضور نائب رئيس المجلس، السيد صالحي أسامة من الجزائر، وكذا المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، السيد نصر الدين مسعودي.