-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير الفلاحة ينتقد المديرين الولائيين بسبب خسائر الفلاحين (فيديو)

ي.ك
  • 11
  • 0
وزير الفلاحة ينتقد المديرين الولائيين بسبب خسائر الفلاحين (فيديو)
أرشيف
وزير الفلاحة

انتقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، السبت، المديرين الولائيين حول الخسائر التي مست الفلاحيين جرّاء الأمطار الغزيرة الأخيرة التي مست البلاد.

وفي كلمته خلال اجتماعه بمسؤولي المديريات الولائية قال هني: “لحد الآن لم تصلنا المعلومات بالنسبة لخسائر الفلاحين بسبب سقوط الأمطار الأخيرة الأسبوع الماضي”.

وشدد الوزير اللهجة مع المسؤولين المحليين مؤكدا على تغيير العديد من الأمور: “لم يصلنا أي تقرير بخصوص هذه الخسائر ولابد من تغيير العديد من الأمور مستقبلا”.

وواصل ذات المسؤول: “أنتم مسؤولين محليا وأعلمونا بكل شيء، غير معقول ألا يرفع أي تقرير لحد الآن حتى يطلب منكم المدير العام للإنتاج الفلاحي هذه التقارير”.

يذكر أن الوزير هني اجتمع السبت، مع مدراء المصالح الفلاحية لكل ولايات الوطن، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، حيث خصص هذا الاجتماع لدراسة وتقييم عدة ملفات تخص قطاع الفلاحة.

مقالات ذات صلة
التقلبات الجوية.. هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية  

التقلبات الجوية.. هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية  

بوغالي يستعجل الفلسطينيين تنفيذ “إعلان الجزائر”

بوغالي يستعجل الفلسطينيين تنفيذ “إعلان الجزائر”

ميترو الجزائر: غلق مؤقت لـ 3 مداخل بسبب الأمطار

ميترو الجزائر: غلق مؤقت لـ 3 مداخل بسبب الأمطار

عملية إدماج حاملي الشهادات.. هذا ما أكده وزير العمل

عملية إدماج حاملي الشهادات.. هذا ما أكده وزير العمل

ميرابي يحذر من المعلومات الناقصة والمغلوطة في التسيير

ميرابي يحذر من المعلومات الناقصة والمغلوطة في التسيير

موريتانيا تصادق على اتفاقية لتسليم المطلوبين مع الجزائر

موريتانيا تصادق على اتفاقية لتسليم المطلوبين مع الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد