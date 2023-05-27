وزير الفلاحة ينتقد المديرين الولائيين بسبب خسائر الفلاحين (فيديو)

انتقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، السبت، المديرين الولائيين حول الخسائر التي مست الفلاحيين جرّاء الأمطار الغزيرة الأخيرة التي مست البلاد.

وفي كلمته خلال اجتماعه بمسؤولي المديريات الولائية قال هني: “لحد الآن لم تصلنا المعلومات بالنسبة لخسائر الفلاحين بسبب سقوط الأمطار الأخيرة الأسبوع الماضي”.

وشدد الوزير اللهجة مع المسؤولين المحليين مؤكدا على تغيير العديد من الأمور: “لم يصلنا أي تقرير بخصوص هذه الخسائر ولابد من تغيير العديد من الأمور مستقبلا”.

وواصل ذات المسؤول: “أنتم مسؤولين محليا وأعلمونا بكل شيء، غير معقول ألا يرفع أي تقرير لحد الآن حتى يطلب منكم المدير العام للإنتاج الفلاحي هذه التقارير”.

يذكر أن الوزير هني اجتمع السبت، مع مدراء المصالح الفلاحية لكل ولايات الوطن، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، حيث خصص هذا الاجتماع لدراسة وتقييم عدة ملفات تخص قطاع الفلاحة.