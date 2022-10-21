وزير الفلاحة: 10 اجراءات تحفيزية لفائدة الفلاحين والمستثمرين يجب استغلالها

عقد وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، الخميس، اجتماعا مع مدراء المصالح الفلاحية للتحضير لعملية الحرث والبذر.

وذَكر الوزير خلال اجتماعه بمدراء المصالح الفلاحية الـ58 ولاية و مدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بأهم الإجراءات التحفيزية التي اقرتها السلطات العمومية لفائدة الفلاحين والموالين والمستثمرين، وهي كالتالي:

1- رفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين.

2- رفع منحة الجمع الخاصة بشعبة البقوليات والحد من الاستيراد العشوائي لهذه المواد من أجل حماية المنتوج الوطني.

3- السماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل والمجدد لتعزيز المكننة وزيادة المردود.

4- إدراج مادة (30) في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 تلزم منتجي الحبوب بدفع اجمالي محاصيلهم.

5- التصديق على سلم النقل الجديد مما سمح بزيادة تعبئة الشاحنات وتحسين عملية جمع ونقل الحبوب.

6- الرفع من نسبة دعم الأسمدة إلى 50%عوض من 20% لتمكين الفلاحين من ممارسة نشاطاتهم وتحفيزهم على تطبيق واحترام المسار التقني من أجل رفع الإنتاج.

7- توفير جميع مدخلات الإنتاج (البذورالمحسنة والأسمدة).

8- تسهيلات للفلاحين للحصول على تمويل نشاطاتهم الفلاحية.

9- تنظيم ورشات ولقاءات تحسيسية وقوافل متنقلة على مستوى جميع الولايات تتضمن كل الفاعلين (الغرف الفلاحية، المؤسسات التقنية، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي).

10- تحفيزات وإجراءات دعم ومرافقة للنهوض بالإنتاج الفلاحي في مختلف الشعب.