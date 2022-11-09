وزير المؤسسات الناشئة يهنىء “يسير” على جلب دعم من مستثمرين أجانب

هنأ الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد شركة “يسير” لحصولها على تمويل بقيمة 150 مليون دولار من مستثمرين أمريكيين.

ونشر ياسين وليد رسالة تهنئة عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” قال فيها “تهانيَّ لنور الدين طايبي ولمؤسسة يسير التي استطاعت حشدَ تمويلٍ بقيمة 150 مليون دولار من مستثمرين أمريكيين لتوسيع انتشارها في أفريقيا وأوروبا، و هي أعلى قيمة لجولة تمويلية في شمال أفريقيا ما يجعل من يسير واحدة من أعلى الشركات قيمة في أفريقيا والشرق الأوسط”.

وأضاف “هذا المنحى التصاعدي الذي تأخذه مؤسسة يسير التي كانت الأمس مؤسسة ناشئة مكونة من ثلاث أعضاء مؤسسين هو بمثابة قاطرة حقيقية للنظام البيئي التكنولوجي في الجزائر، ونموذجٌ للإمكانات النمو السريع في بلادنا وفي إفريقيا”.

وتابع “لمن لا يعرف نورالدين طايبي، فهو خريج المدرسة المتعددة التقنيات بالحراش، و حاصل على دكتوراه من جامعة ستانفورد الأمريكية، ويملك أكثر من 40 براءة إختراع في مجال النانوتكنولوجيا.. دليل حي على النجاح أن لا يأتي بالصدفة”.

يسير الجزائر تعلن عن 150 مليون دولار تمويلات من مستثمرين أجانب

وفي 8 نوفمبر 2022، أعلنت شركة يسير عن جمع 150 مليون دولار في تمويل السلسلة قصد تعزيز نموّها المحلي وتوسّعها في إفريقيا وفي العالم.

وأعلنت يسير، وهي منصة تسويق إلكترونية تُقدم خدمات حسب الطلب مثل النقل وتوصيل الوجبات والبقالة، بالإضافة إلى الخدمات المالية، أنها جمعت 150 مليون دولار لتمويل سلسلة ب من مستثمرين عالميين بارزين.

وحسب بيان للشركة فقد قاد الاستثمار BOND، وهي إحدى أكبر شركات رأس المال الاستثماري في سيليكون فالي، بمشاركة Y Combinator، أكبر مسرع للمؤسسات الناشئة في العالم، DN Capital ،Dorsal Capital ،Quiet Capital و

Stanford Alumni Ventures، بالإضافة إلى مستثمرين حاليين واستراتيجيين آخرين.

وأضاف البيان “بعد جمع 193.25 مليون دولار في السنوات الخمس منذ إطلاق الشركة، أصبحت الآن الشركة الناشئة الأعلى قيمة في شمال إفريقيا وواحدة من أعلى الشركات قيمة في إفريقيا والشرق الأوسط”.

وقد صرّح نور الدين طايبي، المؤسس والرئيس المدير العام ليسير، قائلا “نتطلع إلى توسيع وجودنا في مناطق جغرافية أخرى لنصبح أول تطبيق SuperApp يعتمد عليه العديد من الأشخاص”.