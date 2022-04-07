وزير المالية الجزائري في السعودية

يشارك وزير المالية عبد الرحمان راوية الخميس بجدة في السعودية، في أشغال المجالس السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية. على رأس وفد هام من وزارته.

وحسب بيان للوزارة، يجمع الاجتماع كلّا من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و صندوق النقد العربي والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية، والهيئة العربية لضمان الاستثمارات والقروض الموجّهة للتصدير.

وسيشارك في الاجتماع رؤساء مجالس إدارة هذه الهيئات المالية الخمس، مع ممثلين عن المنظمات الدولية و الإقليمية.

وسيكون الاجتماع “فرصة لمناقشة الفرص و التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية، و لتبادل التجارب بين وزراء المالية في المسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية في المنطقة”.

كما سيعقد وزراء المالية العرب على هامش هذه الجلسات، الدورة 13 لمجلس وزراء المالية العرب. حيث تخصّص الدورة للمسائل المرتبطة برقمنة تحصيل الضرائب و استراتيجيات التحوّل الرقمي في الأسواق المالية.