-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير المالية الجزائري في السعودية

الشروق أونلاين
  • 77
  • 0
وزير المالية الجزائري في السعودية
أرشيف
وزير المالية

يشارك وزير المالية عبد الرحمان راوية الخميس بجدة في السعودية،  في أشغال المجالس السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية. على رأس وفد هام من وزارته.

وحسب بيان للوزارة، يجمع الاجتماع كلّا من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و صندوق النقد العربي والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية، والهيئة العربية لضمان الاستثمارات والقروض الموجّهة للتصدير.

وسيشارك في الاجتماع رؤساء مجالس إدارة هذه الهيئات المالية الخمس، مع ممثلين عن المنظمات الدولية و الإقليمية.

وسيكون الاجتماع “فرصة لمناقشة الفرص و التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية، و لتبادل التجارب بين وزراء المالية في المسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية في المنطقة”.

كما سيعقد وزراء المالية العرب على هامش هذه الجلسات، الدورة 13 لمجلس وزراء المالية العرب. حيث تخصّص الدورة للمسائل المرتبطة برقمنة تحصيل الضرائب و استراتيجيات التحوّل الرقمي في الأسواق المالية.

مقالات ذات صلة
21 أفريل.. موعد الفصل في مباراة الجزائر والكاميرون

21 أفريل.. موعد الفصل في مباراة الجزائر والكاميرون

“دقلة نور طولقة” لن تباع إلا باسمها الجزائري مستقبلا

“دقلة نور طولقة” لن تباع إلا باسمها الجزائري مستقبلا

تراجع كبير لأسعار النفط لهذا السبب!

تراجع كبير لأسعار النفط لهذا السبب!

3 شركات جزائرية في كوت ديفوار للاستثمار في المحروقات والكهرباء

3 شركات جزائرية في كوت ديفوار للاستثمار في المحروقات والكهرباء

بن زيان: بعث التبادل والاستفادة من خبرة الجامعات الأمريكية في التكوينات المهنية

بن زيان: بعث التبادل والاستفادة من خبرة الجامعات الأمريكية في التكوينات المهنية

هذه قصة إقامة صلاة التراويح في “تايم سكوير” بنيويورك

هذه قصة إقامة صلاة التراويح في “تايم سكوير” بنيويورك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد