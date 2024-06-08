وزير المالية: الجمارك تلعب دورا مهما في تطوير الإقتصاد الوطني

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية ودور جهاز الجمارك الجزائري في تطوير الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الأجهزة الحوية التي يتمتع بها.

وفي كلمة له خلال إشرافه على انطلاق فعاليات اللقاء الوطني “جمارك-عدالة”، أبرز الوزير فايد، دور جهاز الجمارك في الحياة الاقتصادية للبلاد، واصفا إياه “بالجهاز الحيوي لوزارة المالية، بحيث يساهم في تمويل الخزينة العمومية بالعائدات الجبائية واسهامه في تحسين مناخ الاعمال”.

وأكد فايد، على تعويل الحكومة الجزائرية على جهاز الجمارك في تجسيد التوصيات الخاصة بتطوير الإقتصاد الوطني، من خلال احصائيات التجارة الخارجية التي يقوم بإعدادها دوريا إضافة إلى تواجده في المنافذ البرية والبحرية ومواجهة عمليات التهريب بمختلف اشكالها.