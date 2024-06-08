-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة
اقتصاد

وزير المالية: الجمارك تلعب دورا مهما في تطوير الإقتصاد الوطني

الشروق أونلاين
  • 17
  • 0
وزير المالية: الجمارك تلعب دورا مهما في تطوير الإقتصاد الوطني

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية ودور جهاز الجمارك الجزائري في تطوير الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الأجهزة الحوية التي يتمتع بها.

وفي كلمة له خلال إشرافه على انطلاق فعاليات اللقاء الوطني “جمارك-عدالة”، أبرز الوزير فايد، دور جهاز الجمارك في الحياة الاقتصادية للبلاد، واصفا إياه “بالجهاز الحيوي لوزارة المالية، بحيث يساهم في تمويل الخزينة العمومية بالعائدات الجبائية واسهامه في تحسين مناخ الاعمال”.

وأكد فايد، على تعويل الحكومة الجزائرية على جهاز الجمارك في تجسيد التوصيات الخاصة بتطوير الإقتصاد الوطني، من خلال احصائيات التجارة الخارجية التي يقوم بإعدادها دوريا إضافة إلى تواجده في المنافذ البرية والبحرية ومواجهة عمليات التهريب بمختلف اشكالها.

مقالات ذات صلة
“دفتر الادخار الأخضر” بمصرف “السلام الجزائر”

“دفتر الادخار الأخضر” بمصرف “السلام الجزائر”

وكالة جديدة لمتابعة المشاريع العمومية الكبرى في الجزائر

وكالة جديدة لمتابعة المشاريع العمومية الكبرى في الجزائر

انتخاب الجزائر عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

انتخاب الجزائر عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

أرقام إيجابية في تربية الأسماك

أرقام إيجابية في تربية الأسماك

إرتفاع التبادل التجاري مع روسيا بنسية 02%

إرتفاع التبادل التجاري مع روسيا بنسية 02%

الجزائر تتجّه نحو الصناعة الصيدلانية المشعة

الجزائر تتجّه نحو الصناعة الصيدلانية المشعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد