وزير المالية الروسي: 300 مليار دولار من الاحتياطات الروسية “مجمّدة” بسبب العقوبات

كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الأحد، أن حجم احتياطي الذهب والنقد الأجنبي الروسي الذي طاله التجميد بفعل العقوبات الغربية، يصل إلى ما قيمته 300 مليار دولار.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، قال سيلوانوف إنّ ما يقارب نصف احتياطات البنك المركزي الروسي من الذهب والنقد الأجنبي التي تبلغ 640 مليار دولار، أصبح غير قابل للاستخدام بسبب العقوبات الغربية.

وقال الوزير الروسي إنّ موسكو تواجه مشاكل في الوفاء بالالتزامات والديون بسبب العقوبات. قبل أن يردف قائلا:”لن نتخلف عن سداد الديون. ولكن سنقوم بدفعها بالروبل ( العملة المحلية )”.