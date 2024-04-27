-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

وزير المالية: انضمام الجزائر لبنك “البريكس” في مراحله النهائية

الشروق أونلاين
  • 288
  • 0
وزير المالية: انضمام الجزائر لبنك “البريكس” في مراحله النهائية

كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن انضمام الجزائر لبنك “البريكس” في مراحله النهائية.

وأوضح فايد، السبت، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، بعنوان “مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة”، التي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد من دائرته الوزارية، أن “الاقتصاد الجزائري شهد نموا بنسبة 4.1 بالمائة في 2023، أي بنفس تقديرات التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريبا”.

وأضاف فايد أن تحقيق هذا النمو يعود الى الأداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية الوطنية، مشيرا أيضا إلى المؤشرات الايجابية المحققة “بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية”.

كما أفاد الوزير بأن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 6.53 مليار دولار في سنة 2023، بالإضافة الى تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف من 61 مليار دولار في 2022 الى 69 مليار دولار في 2023 وهو ما يمثل 16 شهر من الواردات من السلع.

مقالات ذات صلة
أكثر من 41 ألف مسجّل في منصة المقاول الذاتي

أكثر من 41 ألف مسجّل في منصة المقاول الذاتي

فتح المنصة الرقمية للاستفادة من أراضي فلاحية عبر 7 ولايات

فتح المنصة الرقمية للاستفادة من أراضي فلاحية عبر 7 ولايات

مقاولاتية: تمويل حوالي 9900 مشروع في 2023

مقاولاتية: تمويل حوالي 9900 مشروع في 2023

هذا ما بحثه عرقاب مع مديرة شركة “هاربور إنرجي” البريطانية

هذا ما بحثه عرقاب مع مديرة شركة “هاربور إنرجي” البريطانية

هذه تفاصيل مشروع “بلدنا” القطري لإنتاج الحليب المجفف بالجزائر

هذه تفاصيل مشروع “بلدنا” القطري لإنتاج الحليب المجفف بالجزائر

الدينار الجزائري يرتفع بـ 4.5% مقارنة بالدولار الأمريكي

الدينار الجزائري يرتفع بـ 4.5% مقارنة بالدولار الأمريكي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد