وزير المالية: رصدنا 172 مليار دج لتطوير الشعب الفلاحية الإستراتيجية

خلال سنتي 2023 و 2024

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، عن رصد 172 مليار دج للتكفل بجهاز دعم الدولة من أجل تنمية القطاع الفلاحي لتطوير الشعب الاستراتيجية، خلال سنتي 2023 و 2024.

وفي كلمة ألقاها خلال يوم دراسي منظم من طرف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، حول “خارطة المؤهلات الفلاحية على مستوى الولايات الجنوبية”، كشف الوزير فايد، عن تمويل 86 مشروعا فلاحيا في مناطق الجنوب، بقيمة مالية بلغت 19 مليار دج، مبرزا في الوقت ذاته، أن هذا التمويل يشمل 3,4 مليار دج بعنوان تمويل الاستثمار و 7,2 مليار دج بعنوان تمويل الاستغلال و 669 مليون دج بعنوان التمويل الإسلامي.

و أشار السيد فايد إلى أنه تم تسجيل، خلال سنة 2023، عمليات استثمارية لفائدة ولايات الوادي و تيميمون و تمنراست متعلقة لاسيما بفتح المسالك الفلاحية و إنشاء نقاط المياه، بمبلغ إجمالي قدره 677 مليون دج.

كما أوضح أنه في إطار الري الفلاحي، تم توفير الموارد المائية اللازمة لسقي محيطات الري في ولايات الجنوب، من خلال برنامج جاري إنجازه يقدر بـ 3,33 مليار دج. كما استفادت هذه الولايات بعنوان قانون المالية لسنة 2024 من برنامج جديد يقدر بـ9,8 مليار دج.