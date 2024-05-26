وزير المالية لعزيز فايد في زيارة عمل إلى كينيا

يتوجه وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاحد، إلى العاصمة الكينية، نيروبي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2024 والتي ستعقد من 27 إلى 31 مايو الجاري.

ووفقا لما جاء في بيان لوزارة المالية، سيترأس السيد فايد وفدا من وزارته للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى, وذلك بصفته محافظا للجزائر بالبنك الإفريقي للتنمية،

أوضح ذات المصدر أن هذه الفعالية التي ت

ويتضمن برنامج هذه الفعالية، التي تصادف الذكرى ال60 لتأسيس البنك الإفريقي للتنمية تنظم تحت شعار “تحويل إفريقيا: مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وإصلاح بنية النظام المالي العالمي”، جلسة لمجلس المحافظين ستخصص لمراجعة والموافقة على حصيلة البنك الإفريقي للتنمية والبيانات المالية والتقارير السنوية ومناقشة الأولويات الاستراتيجية للبنك.

وأضافت الوزارة ف يبيانها، أن البرنامج سيشمل حوارا للمحافظين مع رئيس البنك وإدارته العليا حول قضايا ذات أهمية استراتيجية للقارة والبنك، مشيرة إلى أن الحوار سينصب هذه السنة بشكل أساسي على دور البنك في حشد القطاع الخاص في إطار أجندة إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف وعلى كيفية تحسين تيسير عمل القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام في إفريقيا.

كما سيتضمن البرنامج، وفق ذات المصدر، فعاليات لتبادل المعارف حيث سيحظى المشاركون بفرصة مناقشة موضوعات مهمة على غرار دور نظام مالي عالمي مجدد في تحفيز التحول الهيكلي في إفريقيا وتأثير مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة خلال العقود الستة الماضية.

وخلال هذه الاجتماعات، ستتاح للوزير فرصة لعقد لقاءات مع نظرائه الأفارقة، ومسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وغيرهم من الجهات الفاعلة الرئيسية، يضيف البيان، مؤكدا أن هذه اللقاءات ستكون فرصة لمناقشة التوقعات الاقتصادية العالمية، وفرص الاستثمار، وتعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف مجالات التنمية.