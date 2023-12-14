وزير المالية: ميزانية 2024 هي الأضخم في تاريخ الجزائر (فيديو)

كشف وزير المالية لعزيز فايد، يوم الخميس، أن ميزانية 2024 هي الأضخم في تاريخ الجزائر.

جاء ذلك في تصريح لوزير المالية عقب المصادقة على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024 من قبل أعضاء مجلس الأمة.

وقال فايد: “ميزانية 2024 تعد الأضخم في تاريخ الجزائر”، كما ثمن الوزير مستوى المناقشات “المثمرة” الخاصة بنص القانون والتي ركزت على مسائل التنمية ووضعية بعض المشاريع الكبرى.

وأكد وزير المالية أن “الحكومة تولي كل العناية والاهتمام اللازمين لدراسة كل الملاحظات المعبر عنها من طرف أعضاء مجلس الأمة والتكفل بها”.

للإشارة فقد صادق أعضاء مجلس الأمة، في جلسة عامة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث صوت 137 عضوا بـ “نعم” على نص القانون.